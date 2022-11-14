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    Драган Ловрич - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Драган
    Фамилия Ловрич
    Команда Кривбасс
    Состав Основной
    Родной город Сплит
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 января 1996 (27 лет)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 1 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2022 Был в запасе Черноморец (Одесса) 0:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    28.11.2022 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 2:1 Днепр-1 (Днепр)
    14.11.2022 1' -90' Металлист (Харьков) 0:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    51'
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