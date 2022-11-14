Драган Ловрич - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Драган
|Фамилия
|Ловрич
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 1996 (27 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Драган
|Фамилия
|Ловрич
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 1996 (27 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|1
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2022
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|28.11.2022
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:1
|Днепр-1 (Днепр)
|14.11.2022
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|51'