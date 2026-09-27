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€ 100 тыс

Тимур Крайков - статистика

Уфа
2 мая 2001 (25), Саратов
#1 | Вратарь
186 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Челябинск
2 : 1
18.09.2026
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Уфа
2 : 2
13.09.2026
Волга
1' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Калуга
1 : 0
09.09.2026
Уфа
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Уфа
1 : 1
05.09.2026
Велес
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уфа
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Челябинск
2 : 1
18.09.2026
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Уфа
2 : 2
13.09.2026
Волга
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Уфа
1 : 1
05.09.2026
Велес
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Нефтехимик
0 : 1
28.08.2026
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Уфа
3 : 1
23.08.2026
Енисей
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Спартак К
1 : 1
17.08.2026
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Урал
3 : 0
08.08.2026
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Уфа
1 : 1
03.08.2026
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Уфа
1 : 0
26.07.2026
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Текстильщик
2 : 2
19.07.2026
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Уфа
3 : 0
11.07.2026
Ленинградец
Был в запасе
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