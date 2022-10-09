Альваро Асевес - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Асевес
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Вальядолид
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Асевес
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Вальядолид
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Вальядолид
|2:1
|Эспаньол
|Испания. Примера, 24 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Сельта
|3:0
|Вальядолид
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|78' - 90'
|Бетис
|2:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|18.02.2023
|78' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|4:1
|Сельта (Виго)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Бетис (Севилья)