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    Альваро Асевес - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Альваро
    Фамилия Асевес
    Команда Вальядолид
    Состав Молодежный
    Родной город Вальядолид
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 июля 2003 (19 лет)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Вальядолид 2:1 Эспаньол Испания. Примера, 24 тур
    26.02.2023 Был в запасе Сельта 3:0 Вальядолид Испания. Примера, 23 тур
    18.02.2023 78' - 90' Бетис 2:1 Вальядолид Испания. Примера, 22 тур
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