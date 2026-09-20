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Ла Лига 2026/2027
Команды
Атлетико
Родриго Мендоса
Статистика
€ 20 млн
Родриго Мендоса - статистика
Атлетико
15 марта 2005 (21), Мурсия
#4 | Полузащитник
182 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
2 : 1
20.09.2026
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
4 : 0
16.09.2026
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
13.09.2026
Атлетико
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
2 : 1
09.09.2026
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 0
05.09.2026
Атлетико
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
2 : 1
20.09.2026
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
4 : 0
16.09.2026
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
13.09.2026
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 0
05.09.2026
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
1 : 3
29.08.2026
Атлетико
85' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
2 : 2
23.08.2026
Вильярреал
1' - 46'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
2 : 0
19.08.2026
Малага
1' - 57'
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