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    Стэн Ван Дессел - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Стэн
    Фамилия Ван Дессел
    Команда Сент-Труйден
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 июля 2001 (21 год)
    Рост 162
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Сент-Труйден 2:2 Генк Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    26.02.2023 Был в запасе Шарлеруа 1:0 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    19.02.2023 81' - 90' Сент-Труйден 0:1 Вестерло Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Труйден 18 0 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 2:2 Генк (Генк)
    26.02.2023 Был в запасе Шарлеруа (Шарлеруа) 1:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    19.02.2023 81' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:1 Вестерло (Вестерло)
    04.02.2023 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Кортрейк (Кортрейк)
    28.01.2023 81' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    22.01.2023 86' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:3 Гент (Гент)
    88'
    19.01.2023 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    14.01.2023 90' -90' Эйпен (Эйпен) 0:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    06.01.2023 Был в запасе Стандард (Льеж) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    27.12.2022 61' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 2:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    12.11.2022 81' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    05.11.2022 70' -90' Серен (Серен) 1:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    79'
    29.10.2022 72' -90' Вестерло (Вестерло) 2:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    22.10.2022 90' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    19.10.2022 72' -90' Брюгге (Брюгге) 3:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    15.10.2022 88' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 2:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    07.10.2022 Был в запасе Антверпен (Антверпен) 2:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    02.10.2022 79' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:1 Эйпен (Эйпен)
    17.09.2022 Был в запасе Зюлте-Варегем (Варегем) 0:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    09.09.2022 1' -46' Сент-Труйден (Брюссель) 1:2 Стандард (Льеж)
    03.09.2022 85' -90' Генк (Генк) 0:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    90'
    27.08.2022 1' -64' Сент-Труйден (Брюссель) 3:1 Мехелен (Мехелен)
    20.08.2022 1' -78' Остенде (Остенде) 0:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    14.08.2022 46' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:3 Андерлехт (Брюссель)
    06.08.2022 Был в запасе Кортрейк (Кортрейк) 0:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    30.07.2022 82' -90' Гент (Гент) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    83'
    23.07.2022 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
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