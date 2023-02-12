Егор Мосин - статистика
#42 | Защитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Мосин
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Егор
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Мосин
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Спартак
|2:2
|Урал
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|27.02.2023
|Был в запасе
|Урал
|2:1
|Ростов
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|22.02.2023
|Был в запасе
|Ростов
|1:1
|Урал
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|14.02.2023
|Был в запасе
|Зенит
|1:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|12.02.2023
|46' - 90'
|Локомотив
|2:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч