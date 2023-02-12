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    Егор Мосин - статистика

    #42 | Защитник
    Имя Егор
    Отчество Константинович
    Фамилия Мосин
    Команда Урал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 августа 2003 (19 лет)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Спартак 2:2 Урал Россия. Премьер-лига, 18 тур
    27.02.2023 Был в запасе Урал 2:1 Ростов Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    22.02.2023 Был в запасе Ростов 1:1 Урал Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    14.02.2023 Был в запасе Зенит 1:1 Урал Товарищеские матчи
    12.02.2023 46' - 90' Локомотив 2:1 Урал Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
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