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€ 250 тыс

Ярослав Крашевский - статистика

Арсенал
16 марта 2004 (22), Москва
#5 | Защитник
181 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал
2 : 2
13.09.2026
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Текстильщик
1 : 0
08.09.2026
Арсенал
1' - 50'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Волга
3 : 0
05.09.2026
Арсенал
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
7
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал
2 : 2
13.09.2026
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Волга
3 : 0
05.09.2026
Арсенал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Арсенал
2 : 2
29.08.2026
Урал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Велес
2 : 0
24.08.2026
Арсенал
1' - 79'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Арсенал
2 : 1
20.08.2026
Ротор
89' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Ленинградец
0 : 0
15.08.2026
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Шинник
2 : 2
08.08.2026
Арсенал
46' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Сочи
5 : 0
26.07.2026
Арсенал
1' - 86'
44, 86'
86'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Арсенал
0 : 1
19.07.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Арсенал
2 : 1
13.07.2026
Текстильщик
Был в запасе
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