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    Йеппе Тверсков - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Йеппе
    Фамилия Тверсков
    Команда Оденсе
    Состав Основной
    Родной город Копенгаген
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 марта 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Копенгаген 7:0 Оденсе Дания. Суперлига, 20 тур
    24.02.2023 1' - 90' Нордшелланд 4:2 Оденсе Дания. Суперлига, 19 тур
    69'
    19.02.2023 1' - 90' Оденсе 0:0 Рандерс Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оденсе 19 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 7:0 Оденсе (Оденсе)
    24.02.2023 1' -90' Нордшелланд (Фарум) 4:2 Оденсе (Оденсе)
    69'
    19.02.2023 1' -90' Оденсе (Оденсе) 0:0 Рандерс (Рандерс)
    13.11.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 3:3 Оденсе (Оденсе)
    06.11.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:1 Брондбю (Бреннбю)
    31.10.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:2 Оденсе (Оденсе)
    14'
    16.10.2022 1' -57' Виборг (Виборг) 0:0 Оденсе (Оденсе)
    35'
    09.10.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:1 Силькеборг (Силькеборг)
    30.09.2022 1' -90' Ольборг (Ольборг) 1:1 Оденсе (Оденсе)
    18.09.2022 1' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:2 Оденсе (Оденсе)
    10.09.2022 1' -83' Оденсе (Оденсе) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    04.09.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:2 Виборг (Виборг)
    28.08.2022 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 1:2 Оденсе (Оденсе)
    22.08.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:0 Хорсенс (Хорсенс)
    14.08.2022 1' -90' Брондбю (Бреннбю) 2:0 Оденсе (Оденсе)
    07.08.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:2 Орхус (Орхус)
    29.07.2022 1' -83' Оденсе (Оденсе) 1:5 Мидтьюлланд (Хернинг)
    41'
    24.07.2022 1' -90' Рандерс (Рандерс) 2:2 Оденсе (Оденсе)
    18.07.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 0:2 Нордшелланд (Фарум)
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