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МЛС 2026
Команды
Сан-Диего
Йеппе Тверсков
Статистика
€ 750 тыс
Йеппе Тверсков - статистика
Сан-Диего
12 марта 1993 (33), Копенгаген
#6 | Защитник
185 см
Дания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Остин
3 : 3
27.09.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Интер Майами
2 : 2
21.09.2026
Сан-Диего
1' - 90'
12'
США. МЛС, 25 тур
Сан-Диего
2 : 3
10.09.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
52'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Дания. Суперлига 2024/2025
Дания. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Диего
18
0
1
2
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Остин
3 : 3
27.09.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Интер Майами
2 : 2
21.09.2026
Сан-Диего
1' - 90'
12'
США. МЛС, 25 тур
Сан-Диего
2 : 3
10.09.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
52'
США. МЛС, 23 тур
Сан-Диего
3 : 1
30.08.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 50'
23'
50'
США. МЛС, 21 тур
Портленд
3 : 1
20.08.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
02.08.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Сан-Диего
1 : 0
26.07.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Колорадо
1 : 0
23.07.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Сан-Диего
1 : 2
26.04.2026
Портленд
1' - 81'
80'
США. МЛС, 9 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
23.04.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Реал Солт-Лейк
4 : 2
19.04.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Сан-Диего
1 : 2
12.04.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Сан-Хосе
3 : 0
05.04.2026
Сан-Диего
1' - 90'
59'
США. МЛС, 5 тур
Сан-Диего
2 : 2
23.03.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Даллас
3 : 3
15.03.2026
Сан-Диего
46' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
0 : 1
08.03.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Сан-Диего
2 : 0
02.03.2026
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сан-Диего
5 : 0
22.02.2026
Монреаль
1' - 90'
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