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Шотландия. Премьер-лига
Команды
Рейнджерс
Точи Чуквуани
Статистика
€ 5 млн
Точи Чуквуани - статистика
Рейнджерс
24 марта 2003 (23), Видовре
#42 | Полузащитник
187 см
Дания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Селтик
0 : 1
20.09.2026
Рейнджерс
88' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Рейнджерс
1 : 0
09.09.2026
Сент-Миррен
84' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Рейнджерс
1 : 0
05.09.2026
Мазервелл
Был в запасе
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Дания. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рейнджерс
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Рейнджерс
1 : 1
13.08.2026
Ягеллония
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Ягеллония
2 : 1
06.08.2026
Рейнджерс
1' - 46'
34'
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