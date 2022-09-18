Точи Чуквуани - статистика
#42 | Полузащитник
|Имя
|Точи
|Фамилия
|Чуквуани
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Родной город
|Видовре
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 2003 (19 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Точи
|Фамилия
|Чуквуани
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Родной город
|Видовре
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 2003 (19 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Люнгбю
|1:0
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 20 тур
|80'
|19.02.2023
|1' - 60'
|Люнгбю
|1:1
|Нордшелланд
|Дания. Суперлига, 18 тур
|27'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люнгбю
|11
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:0
|Брондбю (Бреннбю)
|80'
|19.02.2023
|1' -60'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)
|27'
|12.11.2022
|86' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|06.11.2022
|78' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|30.10.2022
|1' -63'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|21.10.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|3:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|14.10.2022
|1' -61'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Ольборг (Ольборг)
|07.10.2022
|78' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|90'
|02.10.2022
|1' -70'
|Брондбю (Бреннбю)
|3:3
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|18.09.2022
|1' -46'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Оденсе (Оденсе)
|41'
|11.09.2022
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|66'
|04.09.2022
|1' -64'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Рандерс (Рандерс)