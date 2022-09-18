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    Точи Чуквуани - статистика

    #42 | Полузащитник
    Имя Точи
    Фамилия Чуквуани
    Команда Люнгбю
    Состав Основной
    Родной город Видовре
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 марта 2003 (19 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Люнгбю 1:0 Брондбю Дания. Суперлига, 20 тур
    80'
    19.02.2023 1' - 60' Люнгбю 1:1 Нордшелланд Дания. Суперлига, 18 тур
    27'
    Статистика по турнирам
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