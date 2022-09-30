Чарли Хорнеман - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Чарли
|Фамилия
|Хорнеман
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 марта 2004 (18 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Чарли
|Фамилия
|Хорнеман
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 марта 2004 (18 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Копенгаген
|7:0
|Оденсе
|Дания. Суперлига, 20 тур
|24.02.2023
|82' - 90'
|Нордшелланд
|4:2
|Оденсе
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Оденсе
|0:0
|Рандерс
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|11
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|7:0
|Оденсе (Оденсе)
|24.02.2023
|82' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|4:2
|Оденсе (Оденсе)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|0:0
|Рандерс (Рандерс)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Оденсе (Оденсе)
|06.11.2022
|82' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|31.10.2022
|81' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|21.10.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|3:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|09.10.2022
|62' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|30.09.2022
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Оденсе (Оденсе)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Оденсе (Оденсе)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|04.09.2022
|82' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|22.08.2022
|66' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|14.08.2022
|1' -46'
|Брондбю (Бреннбю)
|2:0
|Оденсе (Оденсе)
|07.08.2022
|1' -72'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Орхус (Орхус)
|42'
|29.07.2022
|1' -46'
|Оденсе (Оденсе)
|1:5
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|24.07.2022
|1' -54'
|Рандерс (Рандерс)
|2:2
|Оденсе (Оденсе)
|45' 29'
|18.07.2022
|46' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|0:2
|Нордшелланд (Фарум)