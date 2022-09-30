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    Марко Рамкильде - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Марко
    Фамилия Рамкильде
    Команда Ольборг
    Состав Основной
    Родной город Ольборг
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 мая 1998 (24 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 78' - 90' Ольборг 0:0 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 20 тур
    26.02.2023 67' - 90' Копенгаген 1:0 Ольборг Дания. Суперлига, 19 тур
    17.02.2023 77' - 90' Ольборг 0:1 Орхус Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
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