Марко Рамкильде - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Рамкильде
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ольборг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 1998 (24 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Рамкильде
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ольборг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 1998 (24 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|78' - 90'
|Ольборг
|0:0
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 20 тур
|26.02.2023
|67' - 90'
|Копенгаген
|1:0
|Ольборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|17.02.2023
|77' - 90'
|Ольборг
|0:1
|Орхус
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ольборг
|10
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|78' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|26.02.2023
|67' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Ольборг (Ольборг)
|17.02.2023
|77' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|13.11.2022
|1' -66'
|Нордшелланд (Фарум)
|5:1
|Ольборг (Ольборг)
|06.11.2022
|1' -68'
|Ольборг (Ольборг)
|1:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|30.10.2022
|1' -65'
|Брондбю (Бреннбю)
|3:2
|Ольборг (Ольборг)
|64'
|24.10.2022
|1' -46'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Виборг (Виборг)
|15'
|14.10.2022
|64' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Ольборг (Ольборг)
|10.10.2022
|59' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:0
|Ольборг (Ольборг)
|30.09.2022
|64' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Оденсе (Оденсе)