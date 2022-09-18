Фредерик Гиткьяер - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Фредерик
|Фамилия
|Гиткьяер
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Фредерик
|Фамилия
|Гиткьяер
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Люнгбю
|1:0
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 20 тур
|85'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Рандерс
|1:0
|Люнгбю
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Люнгбю
|1:1
|Нордшелланд
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люнгбю
|11
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:0
|Брондбю (Бреннбю)
|85'
|26.02.2023
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|19.02.2023
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)
|12.11.2022
|1' -86'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|06.11.2022
|1' -87'
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|30.10.2022
|1' -63'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|21.10.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|3:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|62'
|07.10.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|02.10.2022
|1' -70'
|Брондбю (Бреннбю)
|3:3
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|8'
|18.09.2022
|46' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Оденсе (Оденсе)
|11.09.2022
|60' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Рандерс (Рандерс)