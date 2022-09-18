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    Фредерик Гиткьяер - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Фредерик
    Фамилия Гиткьяер
    Команда Люнгбю
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 марта 1993 (29 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Люнгбю 1:0 Брондбю Дания. Суперлига, 20 тур
    85'
    26.02.2023 1' - 90' Рандерс 1:0 Люнгбю Дания. Суперлига, 19 тур
    19.02.2023 1' - 90' Люнгбю 1:1 Нордшелланд Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
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