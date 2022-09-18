Каспер Йоргенсен - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Каспер
|Фамилия
|Йоргенсен
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Каспер
|Фамилия
|Йоргенсен
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люнгбю
|16
|4
|0
|0
|0
|Ольборг
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Ольборг (Ольборг)
|75'
|17.02.2023
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|69'
|12.11.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|79'
|06.11.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|30.10.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|21.10.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|3:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|14.10.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Ольборг (Ольборг)
|07.10.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|02.10.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|3:3
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|60'
|18.09.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Оденсе (Оденсе)
|11.09.2022
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|45'
|04.09.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Рандерс (Рандерс)
|28.08.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|81'
|19.08.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|05.08.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|01.08.2022
|1' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|25.07.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|17.07.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:2
|Силькеборг (Силькеборг)