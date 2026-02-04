Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Коннор Аллан - статистика

Фалкирк
10 января 2004 (22)
#20 | Защитник
Шотландия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фалкирк
18
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Ливингстон
1 : 2
04.02.2026
Фалкирк
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Селтик
2 : 0
01.02.2026
Фалкирк
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Фалкирк
4 : 1
24.01.2026
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Фалкирк
0 : 1
14.01.2026
Селтик
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Сент-Миррен
0 : 2
10.01.2026
Фалкирк
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Фалкирк
1 : 0
03.01.2026
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Данди
1 : 0
27.12.2025
Фалкирк
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Килмарнок
0 : 1
20.12.2025
Фалкирк
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Фалкирк
0 : 2
13.12.2025
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Хиберниан
3 : 0
06.12.2025
Фалкирк
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Фалкирк
0 : 0
03.12.2025
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Рейнджерс
0 : 0
30.11.2025
Фалкирк
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
0 : 3
22.11.2025
Фалкирк
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
1 : 1
08.11.2025
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Фалкирк
3 : 1
01.11.2025
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Селтик
4 : 0
29.10.2025
Фалкирк
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Фалкирк
2 : 1
25.10.2025
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Мазервелл
1 : 2
18.10.2025
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Фалкирк
1 : 1
05.10.2025
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Хартс
3 : 0
27.09.2025
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Фалкирк
2 : 2
23.09.2025
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Фалкирк
1 : 2
13.09.2025
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Абердин
0 : 1
31.08.2025
Фалкирк
81' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Ливингстон
3 : 1
09.08.2025
Фалкирк
Был в запасе
Главные новости
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
2
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
1
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
2
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
3
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
2
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+