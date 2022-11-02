Алексей Гусев - статистика
#78 | Полузащитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Гусев
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сызрань
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 мая 2004 (18 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Гусев
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сызрань
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 мая 2004 (18 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Алания (Владикавказ)
|02.11.2022
|63' -90'
|Акрон (Тольятти)
|5:0
|Пересвет (Домодедово)