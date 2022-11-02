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    Алексей Гусев - статистика

    #78 | Полузащитник
    Имя Алексей
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Гусев
    Команда Акрон
    Состав Молодежный
    Родной город Сызрань
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 мая 2004 (18 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Акрон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 1:0 Алания (Владикавказ)
    02.11.2022 63' -90' Акрон (Тольятти) 5:0 Пересвет (Домодедово)
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