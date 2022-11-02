Артем Медведев - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Медведев
|Команда
|Динамо Бр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Артем
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Медведев
|Команда
|Динамо Бр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Бр
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|70' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)