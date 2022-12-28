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    Эмануэль Сакич - статистика

    #66 | Защитник
    Имя Эмануэль
    Фамилия Сакич
    Команда Ионикос
    Состав Основной
    Родной город Вена
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 января 1991 (32 года)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 90' Ионикос 0:2 ОФИ Греция. Суперлига, 24 тур
    19.02.2023 1' - 90' Панетоликос 1:0 Ионикос Греция. Суперлига, 23 тур
    7'
    11.02.2023 1' - 90' ПАС 0:0 Ионикос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ионикос 17 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -90' Ионикос (Никея) 0:2 ОФИ (Ираклион)
    19.02.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:0 Ионикос (Никея)
    7'
    11.02.2023 1' -90' ПАС (Яннина) 0:0 Ионикос (Никея)
    04.02.2023 1' -86' Ионикос (Никея) 1:0 Арис (Салоники)
    30.01.2023 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Ионикос (Никея)
    22.01.2023 1' -90' Ионикос (Никея) 1:2 АЕК (Афины)
    16.01.2023 1' -90' Ионикос (Никея) 0:1 Волос (Волос)
    9'
    08.01.2023 1' -90' Атромитос (Перистери) 2:0 Ионикос (Никея)
    03.01.2023 1' -90' Ионикос (Никея) 0:2 Олимпиакос (Пирей)
    28.12.2022 1' -90' Левадиакос (Левадия) 1:0 Ионикос (Никея)
    21.12.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 1:1 Панатинаикос (Афины)
    14.11.2022 1' -76' Астерас (Триполис) 1:0 Ионикос (Никея)
    10.11.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 0:3 ПАОК (Салоники)
    05.11.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:2 Ионикос (Никея)
    29.10.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    12'
    23.10.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 2:2 ПАС (Яннина)
    15.10.2022 1' -77' Арис (Салоники) 2:1 Ионикос (Никея)
    45'
    08.10.2022 87' -90' Ионикос (Никея) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    03.10.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 4:1 Ионикос (Никея)
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