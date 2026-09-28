Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Коламбус
Анасс Зарури
Статистика
€ 7 млн
Анасс Зарури - статистика
Коламбус
7 ноября 2000 (25), Мехелен
#21 | Нападающий
176 см
Марокко | Бельгия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Коламбус
2 : 1
28.09.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
1' - 69'
Статистика по турнирам
Лига конференций 2026/2027
США. МЛС 2026
Греция. Суперлига 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Премьер-лига 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Кубок лиги 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Чемпионат мира 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Панатинаикос
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
ЦСКА 1948
1 : 2
11.08.2026
Панатинаикос
1' - 80'
Лига конференций, 3 раунд
Панатинаикос
1 : 1
05.08.2026
ЦСКА 1948
67' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Панатинаикос
2 : 2
30.07.2026
Пакш
1' - 61'
Лига конференций, 2 раунд
Пакш
1 : 2
23.07.2026
Панатинаикос
1' - 69'
Главные новости
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
1
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
1
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
2
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
2
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
7
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+