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    Анасс Зарури - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Анасс
    Фамилия Зарури
    Команда Бернли
    Состав Основной
    Родной город Мехелен
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 ноября 2000 (22 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 62' Блэкпул 0:0 Бернли Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 1' - 90' Бернли 4:0 Хаддерсфилд Таун Англия. Чемпионшип, 34 тур
    7'
    21.02.2023 1' - 83' Миллуолл 1:1 Бернли Англия. Чемпионшип, 29 тур
    18.02.2023 54' - 90' Лутон Таун 0:1 Бернли Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 1' - 90' Бернли 1:1 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 1' - 90' Бернли 3:0 Престон Англия. Чемпионшип, 31 тур
    07.02.2023 Был в запасе Бернли 2:1 Ипсвич Таун Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бернли 1 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 56' -90' Бернли (Бернли) 3:1 Кроули Таун (Кроули)
    79' 90'
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