Коннор Шилдс - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Коннор
|Фамилия
|Шилдс
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Коннор
|Фамилия
|Шилдс
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мазервелл
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|46' -90'
|Слиго Роверс (Слиго)
|2:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|21.07.2022
|1' -65'
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:1
|Слиго Роверс (Слиго)