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    Давид Юрасек - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Давид
    Фамилия Юрасек
    Команда Славия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 августа 2000 (22 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Динамо 1:0 Славия Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    26.02.2023 1' - 90' Славия 2:0 Словацко Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    18.02.2023 1' - 90' Теплице 1:1 Славия Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    11.02.2023 1' - 90' Славия 2:0 Зброевка Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
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