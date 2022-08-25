Давид Юрасек - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Юрасек
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 августа 2000 (22 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Юрасек
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 августа 2000 (22 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Динамо
|1:0
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Славия
|2:0
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Теплице
|1:1
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Славия
|2:0
|Зброевка
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия
|9
|0
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|1:1
|Сивасспор (Сивас)
|27'
|27.10.2022
|1' -90'
|Балкани (Сува Река)
|0:1
|Славия (Прага)
|75'
|13.10.2022
|1' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:0
|Славия (Прага)
|45'
|06.10.2022
|1' -87'
|Славия (Прага)
|0:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|15.09.2022
|1' -89'
|Славия (Прага)
|3:2
|Балкани (Сува Река)
|26'
|25.08.2022
|1' -80'
|Славия (Прага)
|2:0
|Ракув (Ченстохова)
|18.08.2022
|1' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|2:1
|Славия (Прага)
|28.07.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|7:0
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|29'
|21.07.2022
|54' -90'
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|0:4
|Славия (Прага)