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    Марк Угбо - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Марк
    Фамилия Угбо
    Команда Мидтьюлланд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 января 2004 (19 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Мидтьюлланд 0:4 Спортинг Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Спортинг 1:1 Мидтьюлланд Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
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