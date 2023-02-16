Марк Угбо - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Угбо
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 января 2004 (19 лет)
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Угбо
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 января 2004 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Мидтьюлланд
|0:4
|Спортинг
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Спортинг
|1:1
|Мидтьюлланд
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч