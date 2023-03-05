Кайл Данкан - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Кайл
|Фамилия
|Данкан
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нью-Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Кайл
|Фамилия
|Данкан
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нью-Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|46' - 90'
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|Нэшвилл
|США. МЛС, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|46' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|0:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)