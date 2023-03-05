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    Кайл Данкан - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Кайл
    Фамилия Данкан
    Команда Нью-Йорк Ред Буллз
    Состав Основной
    Родной город Нью-Йорк
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 августа 1997 (25 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 46' - 90' Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нэшвилл США. МЛС, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нью-Йорк Ред Буллз 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 46' -90' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 0:0 Нэшвилл (Нэшвилл)
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