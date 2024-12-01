Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Филип Реннинген Йоргенсен - статистика

Одд
Завершил карьеру
27 мая 2002 (24)
#22 | Полузащитник
183 см
Норвегия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Одд
29
1
3
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
1' - 62'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Викинг
3 : 3
20.10.2024
Одд
1' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Кристиансунд
0 : 0
22.09.2024
Одд
1' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Одд
1 : 0
15.09.2024
Тромсе
70' - 90'
72'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Фредрикстад
2 : 0
31.08.2024
Одд
1' - 84'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Одд
1 : 3
25.08.2024
Русенборг
1' - 83'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
ХамКам
1 : 0
18.08.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Одд
1 : 1
11.08.2024
Сарпсборг 08
1' - 90'
49'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Одд
2 : 0
28.07.2024
Стремсгодсет
1' - 90'
38'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Буде-Глимт
3 : 0
19.07.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Одд
1 : 2
13.07.2024
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Русенборг
2 : 1
07.07.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Одд
1 : 1
28.06.2024
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Стремсгодсет
1 : 1
02.06.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Одд
2 : 1
26.05.2024
Лиллестрем
1' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
КФУМ-Камератене
0 : 0
20.05.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Одд
0 : 4
16.05.2024
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Тромсе
4 : 0
12.05.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Одд
0 : 2
05.05.2024
Фредрикстад
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Одд
3 : 3
28.04.2024
Викинг
1' - 90'
90'
23'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Бранн
2 : 0
21.04.2024
Одд
1' - 86'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Мольде
1 : 2
17.04.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Одд
1 : 1
14.04.2024
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сарпсборг 08
0 : 1
07.04.2024
Одд
1' - 76'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Одд
1 : 1
31.03.2024
Хаугесунд
1' - 90'
Главные новости
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
2
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+