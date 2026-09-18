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Кипр. Первый дивизион
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АЕК
Амор Лаюни
Статистика
€ 650 тыс
Амор Лаюни - статистика
АЕК
3 октября 1992 (33), Фалун
#14 | Нападающий
191 см
Тунис
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония 29-го мая
1 : 2
18.09.2026
АЕК
1' - 58'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
АЕК
0 : 1
13.09.2026
Пафос
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 4
06.09.2026
АЕК
1' - 57'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Швеция. Аллсвенскан 2026
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Швеция. Аллсвенскан 2025
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Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Швеция. Аллсвенскан 2024
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Норвегия. Элитсериен 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕК
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Бейтар
2 : 3
30.07.2026
АЕК
1' - 46'
Лига конференций, 2 раунд
АЕК
0 : 1
23.07.2026
Бейтар
1' - 76'
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