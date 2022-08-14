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    Амор Лаюни - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Амор
    Фамилия Лаюни
    Команда Волеренга
    Состав Основной
    Родной город Фалун
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 октября 1992 (30 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волеренга 20 8 5 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -90' Волеренга (Осло) 1:2 Мольде (Мольде)
    11'
    06.11.2022 1' -78' Хаугесунд (Хаугесунд) 1:1 Волеренга (Осло)
    60'
    29.10.2022 1' -80' Волеренга (Осло) 3:3 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    45' 19'
    22.10.2022 1' -76' Одд (Шиен) 2:1 Волеренга (Осло)
    16.10.2022 1' -78' Волеренга (Осло) 0:6 Буде-Глимт (Буде)
    77'
    09.10.2022 1' -90' Русенборг (Тронхейм) 3:0 Волеренга (Осло)
    01.10.2022 1' -73' Волеренга (Осло) 4:0 Стремсгодсет (Драммен)
    30' 43' 17'
    18.09.2022 1' -75' Волеренга (Осло) 4:0 Сандефьорд (Сандефьорд)
    36' 45'
    21.08.2022 1' -37' Волеренга (Осло) 1:0 Тромсе (Тромсе)
    35'
    14.08.2022 1' -78' ХамКам (Хамар) 1:1 Волеренга (Осло)
    07.08.2022 1' -79' Волеренга (Осло) 4:0 Олесунн (Олесунн)
    30.07.2022 1' -74' Йерв (Гримстад) 2:5 Волеренга (Осло)
    34'
    24.07.2022 1' -75' Волеренга (Осло) 4:2 Викинг (Ставангер)
    28'
    17.07.2022 1' -82' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 0:1 Волеренга (Осло)
    30'
    10.07.2022 1' -75' Волеренга (Осло) 3:0 Кристиансунн (Кристиансунн)
    54'
    26.06.2022 1' -59' Волеренга (Осло) 0:1 Одд (Шиен)
    19.06.2022 Был в запасе Олесунн (Олесунн) 2:2 Волеренга (Осло)
    24.04.2022 86' -90' Волеренга (Осло) 1:0 Йерв (Гримстад)
    18.04.2022 1' -69' Буде-Глимт (Буде) 5:1 Волеренга (Осло)
    10.04.2022 1' -90' Волеренга (Осло) 2:1 Хаугесунд (Хаугесунд)
    02.04.2022 65' -90' Мольде (Мольде) 1:0 Волеренга (Осло)
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