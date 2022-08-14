Амор Лаюни - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Амор
|Фамилия
|Лаюни
|Команда
|Волеренга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фалун
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Амор
|Фамилия
|Лаюни
|Команда
|Волеренга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фалун
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волеренга
|20
|8
|5
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|11'
|06.11.2022
|1' -78'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|1:1
|Волеренга (Осло)
|60'
|29.10.2022
|1' -80'
|Волеренга (Осло)
|3:3
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|45' 19'
|22.10.2022
|1' -76'
|Одд (Шиен)
|2:1
|Волеренга (Осло)
|16.10.2022
|1' -78'
|Волеренга (Осло)
|0:6
|Буде-Глимт (Буде)
|77'
|09.10.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Волеренга (Осло)
|01.10.2022
|1' -73'
|Волеренга (Осло)
|4:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|30' 43' 17'
|18.09.2022
|1' -75'
|Волеренга (Осло)
|4:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|36' 45'
|21.08.2022
|1' -37'
|Волеренга (Осло)
|1:0
|Тромсе (Тромсе)
|35'
|14.08.2022
|1' -78'
|ХамКам (Хамар)
|1:1
|Волеренга (Осло)
|07.08.2022
|1' -79'
|Волеренга (Осло)
|4:0
|Олесунн (Олесунн)
|30.07.2022
|1' -74'
|Йерв (Гримстад)
|2:5
|Волеренга (Осло)
|34'
|24.07.2022
|1' -75'
|Волеренга (Осло)
|4:2
|Викинг (Ставангер)
|28'
|17.07.2022
|1' -82'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|0:1
|Волеренга (Осло)
|30'
|10.07.2022
|1' -75'
|Волеренга (Осло)
|3:0
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|54'
|26.06.2022
|1' -59'
|Волеренга (Осло)
|0:1
|Одд (Шиен)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Олесунн (Олесунн)
|2:2
|Волеренга (Осло)
|24.04.2022
|86' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:0
|Йерв (Гримстад)
|18.04.2022
|1' -69'
|Буде-Глимт (Буде)
|5:1
|Волеренга (Осло)
|10.04.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|2:1
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|02.04.2022
|65' -90'
|Мольде (Мольде)
|1:0
|Волеренга (Осло)