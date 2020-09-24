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Александр Кобахидзе
Статистика
Александр Кобахидзе - статистика
Завершил карьеру
11 февраля 1987 (39), Тбилиси
#30 | Полузащитник
183 см | 76 кг
Грузия
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2020/2021
Лига Европы 2018/2019
Украина. Плей-офф 2018/2019
Украина. Премьер-лига 2018/2019
Украина. Плей-офф 2017/2018
Украина. Премьер-лига 2017/2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Чемпионат Украины 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Гранада
2 : 0
24.09.2020
Локомотив
71' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Локомотив
2 : 1
17.09.2020
Динамо
83' - 90'
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