Статистика по турнирам

Лига Европы 2020/2021 Лига Европы 2018/2019 Украина. Плей-офф 2018/2019 Украина. Премьер-лига 2018/2019 Украина. Плей-офф 2017/2018 Украина. Премьер-лига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Украина. Премьер-Лига 2016/2017 Украина. Премьер-Лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Украина. Премьер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Украина. Датагруп Кубок 2010/2011 Украина. Премьер-Лига 2010/2011 Чемпионат Украины 2009/2010