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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Улытау
Тимурбек Закиров
Трансферы
€ 75 тыс
Тимурбек Закиров - трансферы
Улытау
1 марта 1996 (30), Шымкент
#78 | Вратарь
189 см
Казахстан
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
06.01.26 / 31.12.26
Туран
Улытау
Свободный агент
17.03.23 / 06.01.26
Ордабасы
Туран
Свободный агент
30.07.21 / 17.03.23
Шахтер Караганда
Ордабасы
Свободный агент
01.01.20 / 30.07.21
Кызыл-Жар
Шахтер Караганда
Свободный агент
11.07.19 / 31.12.19
Кызыл-Жар
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