Виктор Борисов - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Борисов
|Команда
|Карелия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Борисов
|Команда
|Карелия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карелия
|2
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2015
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|3:2
|Карелия (Петрозаводск)
|36'
|28.07.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|4:2
|Карелия (Петрозаводск)
|56' 65'