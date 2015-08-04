Статистика по турнирам

Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2015/2016 Россия. Первый дивизион 2010 Кубок ПФЛ 2009 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Первый дивизион 2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2006