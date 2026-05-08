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Испания. Сегунда
Команды
Кадис
Виктор Азнар
Статистика
€ 1,20 млн
Виктор Азнар - статистика
Кадис
17 октября 2002 (23), Сан-Паулу
#13 | Вратарь
189 см
Бразилия
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кадис
34
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 39 тур
Кадис
0 : 1
08.05.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Леонеса
2 : 2
02.05.2026
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Кадис
1 : 2
27.04.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Спортинг
3 : 0
19.04.2026
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Кадис
0 : 1
12.04.2026
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Кадис
1 : 3
04.04.2026
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Вальядолид
3 : 0
31.03.2026
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Сеута
2 : 1
28.03.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Кадис
0 : 3
21.03.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Мирандес
0 : 2
13.03.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Кадис
0 : 1
06.03.2026
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Эйбар
3 : 1
01.03.2026
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Кадис
0 : 2
23.02.2026
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Бургос
1 : 1
14.02.2026
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Кадис
1 : 2
08.02.2026
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Уэска
1 : 0
01.02.2026
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Кадис
1 : 2
24.01.2026
Гранада
1' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Альбасете
1 : 0
18.01.2026
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Кадис
3 : 2
09.01.2026
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Депортиво
2 : 2
04.01.2026
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Кадис
2 : 0
21.12.2025
Кастельон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Сарагоса
1 : 2
13.12.2025
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Кадис
2 : 3
07.12.2025
Расинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Кордоба
1 : 2
30.11.2025
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Кадис
1 : 2
23.11.2025
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
3 : 0
16.11.2025
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
0 : 0
09.11.2025
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
ФК Андорра
0 : 0
02.11.2025
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
0 : 0
25.10.2025
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Кадис
1 : 3
20.10.2025
Бургос
1' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
1 : 0
12.10.2025
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
05.10.2025
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
0 : 0
28.09.2025
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Малага
0 : 1
21.09.2025
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
1 : 0
13.09.2025
Эйбар
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Реал Сосьедад Б
3 : 3
07.09.2025
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Кадис
2 : 1
31.08.2025
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Леганес
1 : 1
22.08.2025
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Кадис
1 : 0
17.08.2025
Мирандес
1' - 90'
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