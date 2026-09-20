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Италия. Серия B
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Эмполи
Якопо Сегетти
Статистика
€ 1 млн
Якопо Сегетти - статистика
Эмполи
17 февраля 2005 (21)
#12 | Вратарь
180 см
Италия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Модена
2 : 1
20.09.2026
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Каррарезе
0 : 1
05.09.2026
Эмполи
1' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эмполи
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Модена
2 : 1
20.09.2026
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Каррарезе
0 : 1
05.09.2026
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Мантова
3 : 1
30.08.2026
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Эмполи
1 : 0
22.08.2026
Кремонезе
1' - 90'
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