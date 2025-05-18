Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 350 тыс

Сеи Муроя - статистика

Токио
5 апреля 1994 (32)
#2 | Защитник
176 см
Япония
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ганновер-96
26
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Герта
1 : 1
18.05.2025
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Ганновер-96
1 : 1
11.05.2025
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Ульм 1846
1 : 2
03.05.2025
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Дармштадт
3 : 1
20.04.2025
Ганновер-96
1' - 90'
25'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Ганновер-96
1 : 3
12.04.2025
Эльверсберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Карлсруэ
1 : 0
04.04.2025
Ганновер-96
85' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Ганновер-96
0 : 0
29.03.2025
Магдебург
1' - 76'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Ганновер-96
1 : 1
09.03.2025
Айнтрахт
1' - 46'
25'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Нюрнберг
1 : 2
01.03.2025
Ганновер-96
1' - 63'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Нюрнберг
1 : 2
01.03.2025
Ганновер-96
1' - 63'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
2 : 2
26.01.2025
Пройссен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Ян Регенсбург
0 : 1
17.01.2025
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Ганновер-96
0 : 0
22.12.2024
Герта
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
15.12.2024
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Ганновер-96
3 : 2
07.12.2024
Ульм 1846
1' - 57'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Кельн
2 : 2
30.11.2024
Ганновер-96
1' - 85'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Ганновер-96
1 : 2
23.11.2024
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Эльверсберг
3 : 1
10.11.2024
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Ганновер-96
2 : 1
02.11.2024
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Магдебург
0 : 3
27.10.2024
Ганновер-96
1' - 90'
20'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Ганновер-96
1 : 0
19.10.2024
Шальке-04
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
2 : 0
06.10.2024
Ганновер-96
1' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
1' - 85'
39'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
20.09.2024
Ганновер-96
1' - 90'
89'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
3 : 1
14.09.2024
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Фортуна
1 : 0
30.08.2024
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
1 : 0
23.08.2024
Гамбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Пройссен
0 : 0
11.08.2024
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
2 : 0
03.08.2024
Ян Регенсбург
1' - 84'
Главные новости
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
1
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
3
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
7
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
2
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+