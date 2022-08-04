Аргирис Кампецис - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Аргирис
|Фамилия
|Кампецис
|Команда
|Панатинаикос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 мая 1999 (23 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Аргирис
|Фамилия
|Кампецис
|Команда
|Панатинаикос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 мая 1999 (23 года)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|Был в запасе
|Панатинаикос
|2:0
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панатинаикос
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|77' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Славия (Прага)
|04.08.2022
|72' -90'
|Славия (Прага)
|2:0
|Панатинаикос (Афины)