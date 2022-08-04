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    Аргирис Кампецис - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Аргирис
    Фамилия Кампецис
    Команда Панатинаикос
    Состав Основной
    Родной город Афины
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 мая 1999 (23 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 Был в запасе Панатинаикос 2:0 Панетоликос Греция. Суперлига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панатинаикос 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 77' -90' Панатинаикос (Афины) 1:1 Славия (Прага)
    04.08.2022 72' -90' Славия (Прага) 2:0 Панатинаикос (Афины)
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