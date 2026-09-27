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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Спортинг
Георгиос Вагианнидис
Статистика
€ 8 млн
Георгиос Вагианнидис - статистика
Спортинг
12 сентября 2001 (25), Афины
#2 | Защитник
182 см
Греция
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
1' - 46'
21'
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Фамаликан
1 : 1
13.09.2026
Спортинг
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
3 : 1
09.09.2026
Галатасарай
1' - 85'
Португалия. Примейра, 5 тур
Спортинг
2 : 0
05.09.2026
Насьональ
78' - 90'
Статистика по турнирам
Лига наций 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Португалия. Примейра 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Лига чемпионов 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
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Лига конференций 2022/2023
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И
Г
П
Ж
К
Греция
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
1' - 46'
21'
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
1' - 90'
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