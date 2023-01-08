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    Мусса Н'Диайе - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Мусса
    Фамилия Н'Диайе
    Команда Андерлехт
    Состав Основной
    Родной город Дакар
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июня 2002 (20 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 71' - 90' Гент 1:0 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    26.02.2023 Был в запасе Андерлехт 2:2 Стандард Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    23.02.2023 1' - 94' Андерлехт 3:1
    (3:0)п         		Лудогорец Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 Был в запасе Кортрейк 2:2 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    16.02.2023 Был в запасе Лудогорец 1:0 Андерлехт Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 Был в запасе Андерлехт 3:1 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андерлехт 10 0 2 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 71' -90' Гент (Гент) 1:0 Андерлехт (Брюссель)
    26.02.2023 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 2:2 Стандард (Льеж)
    19.02.2023 Был в запасе Кортрейк (Кортрейк) 2:2 Андерлехт (Брюссель)
    12.02.2023 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 3:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    22.01.2023 Был в запасе Серен (Серен) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    18.01.2023 1' -87' Андерлехт (Брюссель) 2:3 Зюлте-Варегем (Варегем)
    35'
    15.01.2023 61' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    08.01.2023 1' -10' Андерлехт (Брюссель) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    10'
    26.12.2022 21' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    13.11.2022 1' -35' Андерлехт (Брюссель) 0:2 Генк (Генк)
    25'
    06.11.2022 Был в запасе Антверпен (Антверпен) 0:0 Андерлехт (Брюссель)
    30.10.2022 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 4:2 Эйпен (Эйпен)
    23.10.2022 46' -90' Стандард (Льеж) 3:1 Андерлехт (Брюссель)
    20.10.2022 1' -46' Зюлте-Варегем (Варегем) 3:2 Андерлехт (Брюссель)
    16.10.2022 1' -75' Андерлехт (Брюссель) 0:1 Брюгге (Брюгге)
    09.10.2022 1' -90' Мехелен (Мехелен) 1:3 Андерлехт (Брюссель)
    71'
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