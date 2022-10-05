Александр Зюзин - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Зюзин
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Донецк
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Александр
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Зюзин
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Донецк
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2023
|Был в запасе
|Звезда (Санкт-Петербург)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|16.11.2022
|66' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Звезда (Санкт-Петербург)
|05.10.2022
|78' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:0
|Велес (Москва)