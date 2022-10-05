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    Александр Зюзин - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Зюзин
    Команда Звезда
    Состав Основной
    Родной город Донецк
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 мая 2003 (19 лет)
    Рост 170
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.02.2023 Был в запасе Звезда 0:2 Пари НН Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Звезда 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2023 Был в запасе Звезда (Санкт-Петербург) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    16.11.2022 66' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 Звезда (Санкт-Петербург)
    05.10.2022 78' -90' Звезда (Санкт-Петербург) 2:0 Велес (Москва)
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