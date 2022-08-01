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    Витор Леке - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Витор
    Фамилия Леке
    Команда Жувентуде
    Состав Основной
    Родной город Куяба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 января 2001 (22 года)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жувентуде 2 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.08.2022 81' -90' Куяба (Куяба) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    90' 90'
    06.08.2022 46' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    01.08.2022 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
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