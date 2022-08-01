Витор Леке - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Витор
|Фамилия
|Леке
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куяба
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 января 2001 (22 года)
|Рост
|174
|Имя
|Витор
|Фамилия
|Леке
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куяба
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 января 2001 (22 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жувентуде
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2022
|81' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|90' 90'
|06.08.2022
|46' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|01.08.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)