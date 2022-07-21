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    Марин Петков - статистика

    #88 | Нападающий
    Имя Марин
    Фамилия Петков
    Команда Левски
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 октября 2003 (19 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левски 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 115' -123' Левски (София) 1:3
    (1:2)п    		 Хэмран (Хэмран)
    04.08.2022 78' -90' Хэмран (Хэмран) 0:1 Левски (София)
    28.07.2022 85' -90' ПАОК (Салоники) 1:1 Левски (София)
    21.07.2022 87' -90' Левски (София) 2:0 ПАОК (Салоники)
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