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    Ник Прелец - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Ник
    Фамилия Прелец
    Команда Тироль
    Состав Основной
    Родной город Марибор
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 июня 2001 (21 год)
    Рост 186
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