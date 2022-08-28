Ник Прелец - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Прелец
|Команда
|Тироль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марибор
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июня 2001 (21 год)
|Рост
|186
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Прелец
|Команда
|Тироль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марибор
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июня 2001 (21 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тироль
|12
|6
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -87'
|Тироль (Ваттенс)
|2:0
|Рид (Рид)
|38'
|06.11.2022
|1' -74'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Аустрия (Вена)
|29.10.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:3
|Тироль (Ваттенс)
|84'
|22.10.2022
|1' -79'
|Хартберг (Хартберг)
|1:5
|Тироль (Ваттенс)
|34' 57'
|15.10.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|3:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|09.10.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|01.10.2022
|1' -79'
|Тироль (Ваттенс)
|0:5
|Рапид (Вена)
|17.09.2022
|1' -78'
|ЛАСК (Линц)
|1:4
|Тироль (Ваттенс)
|5' 41' 63'
|10.09.2022
|Был в запасе
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Альтах (Альтах)
|28.08.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|13.08.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|07.08.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|31.07.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:1
|Хартберг (Хартберг)