Юрий Лебедев - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Лебедев
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 января 1987 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Лебедев
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 января 1987 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|16.09.2020
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)