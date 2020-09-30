Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2020/2021 Россия. ФНЛ 2019/2020 Россия. ФНЛ 2018/2019 Россия. ФНЛ 2016/2017 Россия. ФНЛ 2015/2016 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. ФНЛ 2014/2015 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. ФНЛ 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Первый дивизион 2008