Натанас Зебраускас - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Натанас
|Фамилия
|Зебраускас
|Команда
|Гройтер Фюрт
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Натанас
|Фамилия
|Зебраускас
|Команда
|Гройтер Фюрт
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Литва
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|43' -90'
|Люксембург
|1:0
|Литва
|22.09.2022
|Был в запасе
|Литва
|1:1
|Фарерские острова