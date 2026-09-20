Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Греция. Суперлига
Команды
Астерас
Рикардиньо
Статистика
€ 700 тыс
Рикардиньо - статистика
Астерас
23 апреля 2001 (25), Гуарульос
#39 | Нападающий
181 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 2
20.09.2026
Астерас
72' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 1
13.09.2026
АЕК
74' - 90'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Казахстан. Премьер-лига 2026
Товарищеские матчи 2026
Казахстан. Премьер-лига 2025
Лига чемпионов 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Болгария. Первая лига 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Бразилия. Серия А 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астерас
4
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 2
20.09.2026
Астерас
72' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 1
13.09.2026
АЕК
74' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
30.08.2026
Олимпиакос
1' - 75'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панетоликос
3 : 1
23.08.2026
Астерас
1' - 90'
78'
Главные новости
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
3
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
2
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
1
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
2
Фото
Сафонов стал лицом легендарного фаст-фуд-ресторана
11:55
4
Названы два соперника, которых Роналду не смог одолеть
11:31
1
Мостовой запретит сборной Португалии играть в футбол, если она выгонит Роналду
11:01
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+