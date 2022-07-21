Рикардиньо - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Виана
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гуарульос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|181
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Виана
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гуарульос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Гойяненсе
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|20.09.2022
|80' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|82'
|11.09.2022
|1' -46'
|Коритиба (Коритиба)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|22.08.2022
|46' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|07.08.2022
|1' -46'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|31.07.2022
|1' -32'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|12'
|25.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|21.07.2022
|83' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)