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    Динар Шайхутдинов - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Динар
    Отчество Халилович
    Фамилия Шайхутдинов
    Команда КАМАЗ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 марта 2004 (18 лет)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 Был в запасе КАМАЗ 0:0 Волга Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2022 1' -46' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 Звезда (Санкт-Петербург)
    01.11.2022 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Енисей (Красноярск)
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