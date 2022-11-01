Динар Шайхутдинов - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Динар
|Отчество
|Халилович
|Фамилия
|Шайхутдинов
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 2004 (18 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Динар
|Отчество
|Халилович
|Фамилия
|Шайхутдинов
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 2004 (18 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КАМАЗ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|1' -46'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Звезда (Санкт-Петербург)
|01.11.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Енисей (Красноярск)