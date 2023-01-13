Самуэль Илинг - статистика
#43 | Нападающий
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Илинг
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 октября 2003 (19 лет)
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Илинг
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 октября 2003 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Рома
|1:0
|Ювентус
|Италия. Серия А, 25 тур
|28.02.2023
|Был в запасе
|Ювентус
|4:2
|Торино
|Италия. Серия А, 24 тур
|23.02.2023
|82' - 90'
|Нант
|0:3
|Ювентус
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|81' - 90'
|Специя
|0:2
|Ювентус
|Италия. Серия А, 23 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Ювентус
|1:1
|Нант
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|Был в запасе
|Ювентус
|1:0
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 22 тур
|07.02.2023
|80' - 90'
|Салернитана
|0:3
|Ювентус
|Италия. Серия А, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ювентус
|7
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|28.02.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:2
|Торино (Турин)
|19.02.2023
|81' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|07.02.2023
|80' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|0:3
|Ювентус (Турин)
|29.01.2023
|46' -90'
|Ювентус (Турин)
|0:2
|Монца (Монца)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:3
|Аталанта (Бергамо)
|13.01.2023
|73' -90'
|Наполи (Неаполь)
|5:1
|Ювентус (Турин)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|04.01.2023
|85' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|29.10.2022
|72' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|73' 78'
|21.10.2022
|85' -90'
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Эмполи (Эмполи)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:2
|Салернитана (Салернитана)