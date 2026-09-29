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Греция. Суперлига
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Панатинаикос
Эльмин Растодер
Статистика
€ 4 млн
Эльмин Растодер - статистика
Панатинаикос
7 октября 2001 (24)
#74 | Нападающий
191 см
Северная Македония
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
1' - 46'
Греция. Суперлига, 5 тур
Каламата
0 : 1
20.09.2026
Панатинаикос
90' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Панатинаикос
3 : 0
13.09.2026
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
3 : 1
10.09.2026
Кифисиас
85' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
90' - 90'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Швейцария. Суперлига 2025/2026
Швейцария. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Панатинаикос
4
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Каламата
0 : 1
20.09.2026
Панатинаикос
90' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Панатинаикос
3 : 0
13.09.2026
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
3 : 1
10.09.2026
Кифисиас
85' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
90' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Левадиакос
0 : 2
31.08.2026
Панатинаикос
82' - 90'
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