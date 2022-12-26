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    Дивин Мубама - статистика

    #72 | Нападающий
    Имя Дивин
    Фамилия Мубама
    Команда Вест Хэм
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 октября 2004 (18 лет)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.03.2023 Был в запасе Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм Англия. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Хэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.12.2022 87' -90' Арсенал (Лондон) 3:1 Вест Хэм (Лондон)
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