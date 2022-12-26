Дивин Мубама - статистика
#72 | Нападающий
|Имя
|Дивин
|Фамилия
|Мубама
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 октября 2004 (18 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Дивин
|Фамилия
|Мубама
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 октября 2004 (18 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.03.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед
|3:1
|Вест Хэм
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.12.2022
|87' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:1
|Вест Хэм (Лондон)