Пелле Маттссон - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Пелле
|Фамилия
|Маттссон
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 августа 2001 (21 год)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Пелле
|Фамилия
|Маттссон
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 августа 2001 (21 год)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Силькеборг
|2:1
|Нордшелланд
|Дания. Суперлига, 20 тур
|19.02.2023
|84' - 90'
|Силькеборг
|0:3
|Копенгаген
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Силькеборг
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:1
|Нордшелланд (Фарум)
|19.02.2023
|84' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|12.11.2022
|1' -75'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|06.11.2022
|36' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|79'
|30.10.2022
|81' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|02.09.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|28.08.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Нордшелланд (Фарум)
|0:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|2:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|08.08.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:0
|Брондбю (Бреннбю)
|22.07.2022
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:3
|Силькеборг (Силькеборг)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:2
|Силькеборг (Силькеборг)