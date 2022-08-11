Максимилиан Пингот - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Максимилиан
|Фамилия
|Пингот
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Родной город
|Конин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Максимилиан
|Фамилия
|Пингот
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Родной город
|Конин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лех
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|3:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|1:1
|Лех (Познань)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:1
|Лех (Познань)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|4:1
|Аустрия (Вена)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:3
|Лех (Познань)
|25.08.2022
|1' -90'
|Дюделанж (Дюделанж)
|1:1
|Лех (Познань)
|18.08.2022
|1' -90'
|Лех (Познань)
|2:0
|Дюделанж (Дюделанж)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|4:1
|Викингур (Рейкьявик)