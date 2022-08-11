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    Максимилиан Пингот - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Максимилиан
    Фамилия Пингот
    Команда Лех
    Состав Основной
    Родной город Конин
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 апреля 2003 (19 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лех 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Лех (Познань) 3:0 Вильярреал (Вильярреал)
    27.10.2022 Был в запасе Аустрия (Вена) 1:1 Лех (Познань)
    13.10.2022 Был в запасе Хапоэль БШ (Беер-Шева) 1:1 Лех (Познань)
    15.09.2022 Был в запасе Лех (Познань) 4:1 Аустрия (Вена)
    08.09.2022 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 4:3 Лех (Познань)
    25.08.2022 1' -90' Дюделанж (Дюделанж) 1:1 Лех (Познань)
    18.08.2022 1' -90' Лех (Познань) 2:0 Дюделанж (Дюделанж)
    11.08.2022 Был в запасе Лех (Познань) 4:1 Викингур (Рейкьявик)
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