Давид Микулеску - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Микулеску
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Арад
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 мая 2001 (21 год)
|Рост
|190
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Микулеску
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Арад
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 мая 2001 (21 год)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|7
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|ФКСБ (Бухарест)
|89'
|13.10.2022
|46' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:5
|Силькеборг (Силькеборг)
|06.10.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|5:0
|ФКСБ (Бухарест)
|35'
|15.09.2022
|1' -59'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:0
|Андерлехт (Брюссель)
|19'
|08.09.2022
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|3:1
|ФКСБ (Бухарест)
|25.08.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:3
|ФКСБ (Бухарест)
|18.08.2022
|1' -54'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:2
|Викинг (Ставангер)
|11.08.2022
|1' -51'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:0
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)