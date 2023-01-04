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    Хуан Кабаль - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Хуан
    Фамилия Кабаль
    Команда Верона
    Состав Основной
    Родной город Кали
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 января 2001 (22 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Специя 0:0 Верона Италия. Серия А, 25 тур
    27.02.2023 46' - 90' Верона 0:3 Фиорентина Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 Был в запасе Рома 1:0 Верона Италия. Серия А, 23 тур
    13.02.2023 Был в запасе Верона 1:0 Салернитана Италия. Серия А, 22 тур
    06.02.2023 Был в запасе Верона 1:1 Лацио Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верона 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:0 Верона (Верона)
    27.02.2023 46' -90' Верона (Верона) 0:3 Фиорентина (Флоренция)
    19.02.2023 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Верона (Верона)
    13.02.2023 Был в запасе Верона (Верона) 1:0 Салернитана (Салернитана)
    06.02.2023 Был в запасе Верона (Верона) 1:1 Лацио (Рим)
    30.01.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Верона (Верона)
    21.01.2023 Был в запасе Верона (Верона) 2:0 Лечче (Лечче)
    14.01.2023 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Верона (Верона)
    09.01.2023 Был в запасе Верона (Верона) 2:0 Кремонезе (Кремона)
    04.01.2023 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Верона (Верона)
    13.11.2022 Был в запасе Верона (Верона) 1:2 Специя (Ла Специя)
    10.11.2022 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Ювентус (Турин)
    06.11.2022 Был в запасе Монца (Монца) 2:0 Верона (Верона)
    31.10.2022 Был в запасе Верона (Верона) 1:3 Рома (Рим)
    24.10.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Верона (Верона)
    16.10.2022 70' -90' Верона (Верона) 1:2 Милан (Милан)
    09.10.2022 86' -90' Салернитана (Салернитана) 2:1 Верона (Верона)
    03.10.2022 Был в запасе Верона (Верона) 1:2 Удинезе (Удине)
    18.09.2022 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:0 Верона (Верона)
    11.09.2022 61' -90' Лацио (Рим) 2:0 Верона (Верона)
    66'
    04.09.2022 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Сампдория (Генуя)
    31.08.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:1 Верона (Верона)
    28.08.2022 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Аталанта (Бергамо)
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