Хуан Кабаль - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Кабаль
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кали
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 января 2001 (22 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Кабаль
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кали
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 января 2001 (22 года)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Специя
|0:0
|Верона
|Италия. Серия А, 25 тур
|27.02.2023
|46' - 90'
|Верона
|0:3
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Рома
|1:0
|Верона
|Италия. Серия А, 23 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|Верона
|1:0
|Салернитана
|Италия. Серия А, 22 тур
|06.02.2023
|Был в запасе
|Верона
|1:1
|Лацио
|Италия. Серия А, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верона
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Верона (Верона)
|27.02.2023
|46' -90'
|Верона (Верона)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Верона (Верона)
|13.02.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:0
|Салернитана (Салернитана)
|06.02.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:1
|Лацио (Рим)
|30.01.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Верона (Верона)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Верона (Верона)
|09.01.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:0
|Кремонезе (Кремона)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Верона (Верона)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:2
|Специя (Ла Специя)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|2:0
|Верона (Верона)
|31.10.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:3
|Рома (Рим)
|24.10.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Верона (Верона)
|16.10.2022
|70' -90'
|Верона (Верона)
|1:2
|Милан (Милан)
|09.10.2022
|86' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|2:1
|Верона (Верона)
|03.10.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:0
|Верона (Верона)
|11.09.2022
|61' -90'
|Лацио (Рим)
|2:0
|Верона (Верона)
|66'
|04.09.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Верона (Верона)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)