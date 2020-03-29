Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 Италия. Серия А 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023