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    Иван Живанович - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Иван
    Фамилия Живанович
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 декабря 1981 (41 год)
    Рост 188
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.10.2011 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 5:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    22.10.2011 46' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
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