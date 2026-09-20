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Сербия. Суперлига
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Чукарички
Златан Шехович
Статистика
€ 375 тыс
Златан Шехович - статистика
Чукарички
8 августа 2000 (26), Белград
#3 | Защитник
180 см
Сербия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Железничар
2 : 1
20.09.2026
Чукарички
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
1 : 1
12.09.2026
Нови Пазар
1' - 90'
37'
Сербия. Суперлига, 8 тур
Радник
3 : 1
05.09.2026
Чукарички
1' - 90'
31'
Статистика по турнирам
Сербия. Суперлига 2026/2027
Товарищеские матчи 2025
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
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Сербия. Суперлига 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Партизан
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Партизан
1 : 2
22.03.2025
ЦСКА
1' - 90'
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